İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan İmamoğlu’na tepki: Suç burslu okumak mı, siyasetçi olmak mı?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ersoy, "İBB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor. Burada suç,burslu okumak mı, siyasetçi olmak mı? Yoksa @drbetulsayan'a kişisel bilgilerini ifşa ederek ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğinizin balığın kılçığını boğazınıza tıkaması mı?" dedi.