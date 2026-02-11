İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığında devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım. Ben bu görev yaptığım süre içerisinde her zaman yakın ilgilerini ve desteklerini gördüğüm Garnizon Komutanımıza, sayın milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına, temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında değerli çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah Ankara'da da her zaman Dadaşlara kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde inşallah Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim.