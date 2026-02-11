Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum
Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:57 Son Güncelleme: 11.02.2026 09:58

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Çiftçi yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişler Bakanlığı görevine getirildi. Çiftçi, yaptığı ilk açıklamada, sorumluluğu ağır bir görevi üstlendiğini belirterek, "Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığında devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım. Ben bu görev yaptığım süre içerisinde her zaman yakın ilgilerini ve desteklerini gördüğüm Garnizon Komutanımıza, sayın milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına, temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında değerli çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah Ankara'da da her zaman Dadaşlara kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde inşallah Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Sizlerden helallik diliyorum, hakkınızı helal ediniz. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim. Karlı bir Erzurum gününde ayrılıyorum. İnşallah tekrar görüşmek buluşmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

