Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanlığı’ndan Cizre’deki sempozyuma açıklama! Bakanlık koruma görüntüleri hakkında inceleme başlattı
İçişleri Bakanlığı, Cizre’de düzenlenen bir sempozyuma ilişkin sosyal medyaya yansıyan “koruma görüntülerini” incelemeye aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, görüntülerle ilgili incelemenin başlatıldığı ve konunun aydınlatılması için 2 müfettişin görevlendirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü, KDP lideri Mesud Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti. Barzani'nin korumalarının askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla görüntülenmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Bu görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

İNCELEME SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı yayınladığı mesajda, "Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamalarında bulunuldu.

