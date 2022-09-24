SON DAKİKA | İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha

Sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargâhında faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride yer alan, Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu, Son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı'nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.