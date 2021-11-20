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Giriş Tarihi: 21.11.2021

İcradan satılık Mavi Marmara

İcradan satılık Mavi Marmara
İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve 2010'da Filistin'e insanı yardım taşıyan 6 gemiden biri olan ve İsrail askerlerince saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce satışa çıkarıldı. Gemi, ağustos ayında da Somali'de korsanların hedefi olmuştu. Somali'nin başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunan gemiyi, Türkiye'ye getirme masrafının ise 320 bin 222 dolar olduğu belirtildi. Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin, şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı belirtildi. İlanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtilen geminin, silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen füze ile saldırıya uğradığı belirtildi. Geminin ilk ihalesi önümüzdeki günlerde Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak. Filistin'e giderken İsrail askerlerinin saldısında 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. DHA

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İcradan satılık Mavi Marmara
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