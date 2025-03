İDO Samos seferleri bayramda başlıyor

2024 yılının Nisan ayında Ege Adaları seferlerine başlayan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO), Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları'na düzenlediği turistik seferlerle uluslararası pazara ilk adımını atmış oldu. Bu süreçte 3 gemi ile 4 adaya, toplamda 6 farklı hat üzerinden Nisan-Ekim 2024 döneminde 155 bin yolcu taşındı. İDO Genel Müdürü Murat Orhan, 29 Mart Arife Günü itibarıyla Samos Adası seferlerinin başlayacağını duyurdu. 2025 yılında 8 gemiyle Ege Adaları'nda kapsamlı bir hizmet sunmayı planladıklarını da vurgulayan Orhan, diğer hatların ise mayıs ayı başında faaliyete geçeceğini ekledi. Adalardan gelen yoğun talepler üzerine yeni hatlar için saha çalışmaları ve izin süreçlerinin de devam ettiğini aktaran Orhan, 2025 yılı kapsamında Ege Adaları'nda 300 binin üzerinde yolcu taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Arife Günü başlayacak olan Samos seferleri, bayram boyunca her gün düzenli olarak yapılacak.

SON SEFER 28 EYLÜL'DE

Seferihisar'dan Samos'a saat 08.00'de kalkacak İDO deniz otobüsü bir saatte Samos'a ulaşacak. Aynı şekilde, Samos'tan Seferihisar'a saat 16.00'da hareket eden İDO deniz otobüsü ise 17.00'de Seferihisar Limanı'na varacak. Kuşadası-Samos hattında, saat 08.45'te kalkan deniz otobüsü seferi 09.15'te Samos'a varacak. Samos'tan Kuşadası yönüne ise saat 17.00'de kalkan İDO deniz otobüsü 17.30'da Seferihisar Limanı'na ulaşmış olacak. Bu yıl hizmete başlayacak olan Dikili-Midilli seferleri 16 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayı boyunca haftada bir gün olarak planlanan bu seferler, haziran ayında haftada 3 gün, temmuz ve ağustos aylarında her gün düzenlenecek. Eylül ayında tekrar haftada üç güne düşürülen seferler, 28 Eylül itibarıyla sezonu kapatacak. Bayram boyunca özel seferlerle hizmet verecek olan Kuşadası-Samos hattı, bayramdan sonra nisan ayında haftanın üç günü, mayıs ayında haftanın dört günü, haziran başından 14 Eylül'e kadar ise her gün düzenlenecek. Seferlerin sonuncusu 28 Eylül'de olacak. Aynı şekilde, bayramla birlikte sezonu açan Seferihisar-Samos hattı da nisan ayında haftanın üç günü hizmet sunacak. Mayısta belirli günlerde gerçekleştirilecek seferler, temmuz ve ağustos aylarında her gün yapılacak ve eylülde son sefer gerçekleştirilecek.