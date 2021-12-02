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Giriş Tarihi: 2.12.2021

İETT otobüsleri neden yanıyor

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İETT otobüsleri neden yanıyor
İstanbul'un toplu taşıma sistemi son 2 buçuk yıl içinde çöktü. Peş peşe yolda kalan, vatandaşlar tarafından itilen ve yanan otobüslere bir yenisi eklendi. Başakşehir'de, dün gece Hürriyet Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüsü saran alevler bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yanan İETT otobüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştiren belediye personelini tebrik etti. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Kartoğlu, "Hürriyet Bulvarı'nda seyir halinde alev alan İETT aracına arazöz aracımız ile müdahale eden ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum. Can kaybının olmaması hepimizi sevindirdi. Bir daha bu olaylar tekrarlanmaz inşallah. İETT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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İETT otobüsleri neden yanıyor
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