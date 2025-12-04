İETT otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Yangın, 00:30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Fenertepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple İETT'ye ait seyir halindeki otobüste bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerken, alevler kısa sürede otobüsü sardı. Kısa sürede büyüyen yangın İETT otobüsünün her yerine sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangını söndüren ekipler küle dönen otobüste yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.