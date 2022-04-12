İETT otobüsündeki skandalda son dakika gelişmesi! O şoför tutuklandı

İstanbul'da dehşete düşüren olay, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.
İETT SORUŞTURMA BAŞLATTI
Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı. İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.
"İFTARA GEÇ KALIYORUZ, DEVAM ET"
Olayı anlatan Kadir Şahin, "Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfür etti, sensin o dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti" dedi.
TUTUKLANDI
Durum, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. Şoför Aladdin M.'bin ifadesine başvuruldu. Şoför M., Kadir Şahin'in elinde pet şişe vardı. Bana fırlatmaya çalıştı. Ben şişeyi tutmaya çalışırken elimi öne doğru savunurken elim burnuna çarpmış. Burnunda bir özrü varmış. Ben görmedim. Daha sonra otobüsün dışında bayıldı. Bende pişman oldum' dedi. İETT şoförü M., İfadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Fatih'te skandal olay! İETT şoförü 74 yaşındaki yolcuyu darbetti: Kanlar içinde bayılmış