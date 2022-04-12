İETT otobüsündeki skandalda son dakika gelişmesi! O şoför tutuklandı

"İFTARA GEÇ KALIYORUZ, DEVAM ET"

Olayı anlatan Kadir Şahin, "Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfür etti, sensin o dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti" dedi.