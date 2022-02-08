İETT otobüsündeki yangını beton mikseri söndürdü

Kendi kaderine terk edilen İETT otobüslerinde yaşanan arızalar tehlikeli boyutlara ulaştı. Son olarak Küçükçekmece’de bir İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yangını bir beton mikseri söndürdü
Tel tel dökülen İETT otobüsleri ya arıza yaparak yolda kalıyor ya da alevlere teslim oluyor. Önceki gün Küçükçekmece'de, içi yolcu dolu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Paniğe kapılan yolcular hızla otobüsten inerken yanan otobüs yoldan geçen beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.
BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI
Edinilen bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını, alevler bütün aracı sarmadan söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi. Otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyleyen Habip Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük" dedi.
İBB ARTIK BİTİK
Yanan otobüsteki yolcular ise büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüklerini söyledi. Yaşadıkları şokun etkisinden kurtulamayan yolcular, "Güven içinde seyahat ettiğimizi düşünmüyoruz. İETT otobüsleri artık bakımsızlıktan bitik halde. Nerede arıza yapacağı, nerede yanacağı belli olmuyor. Yetkililer buna bir çare bulsun" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.