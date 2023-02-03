İstanbullular tedirgin: İETT otobüsüne binmeye korkuyoruz

İstanbul'da 3 yıldır alarm veren toplu ulaşım sistemi en son Bahçelievler'de faciaya neden oldu. Bir İETT otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyen vatandaşları ezmesi ve 2 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası şoförün ilk ifadesinde "Fren bozuktu" açıklaması İETT otobüslerinin endişe verici durumunu gözler önüne serdi. Kazayla birlikte İETT'nin sabıka siciline bir yenisi eklenirken, SABAH'a konuşan vatandaşlar, "İstanbul'da artık toplu taşımaya binmeye, duraklarda beklemeye korkuyoruz" dedi.D-100 karayolu Bahçelievler yanyol mevkiindeki otobüs durağında önceki akşam yaşanan kazada, Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, kontrolden çıkarak durakta bekleyenleri ezdmiş, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) yaşamını yitirmişti. Kazada yaralanan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şoför Sefer B. (58), tutuklandı.Öte yandan, kazada hayatını kaybeden fiziksel engelli Hikmet Kaya'nın (51) cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.Bu arada uzmanlar kazanın İstanbul toplu taşıma sisteminde son yıllarda oluşan ve artarak devam eden sorunların göstergesi olduğunu belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, kazaların bakım ve onarım ihalelerinin CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete verilmesiyle başladığını, bakım ve onarımı eksik yapılan araçların sürekli çalıştırılması nedeniyle kazaların yaşandığını belirtti. Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin de kurum hafızasının yok edildiğine dikkat çekerek, liyakatsiz ekibin toplu taşıma sistemini yönetemediğini kaydetti.Vatandaşlar yaşanan kaza sonrası tepkilerini dile getirdi. İşte söyledikleri:Toplu taşımayı tercih etmek artık İstanbulluları korkutuyor. Başkanınız sahipsiz bıraktı İstanbul'u. Yazık oldu İstanbul'a çok yazık.Durmak üzere olan bir otobüs neden hızlanır? Şoförleriniz düzenli psikolojik testlerden geçiyor mu?İstanbul'da can ve mal güvenliğimiz kalmadı.Başıboş bir İstanbul'dayız şu anda. Ekrem başkan ülke turuna çıkmış, vah İstanbul vah.