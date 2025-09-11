İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otobüs sürücüsünün de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.