İETT Şoföründen akılalmaz hareket! Yolcuların canını hiçe saydı: O anlar kameralara böyle yansıdı

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

O anları fark eden bir yolcu, şoförün tehlikeli davranışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde şoförün uzun süre ayağını validatörün bulunduğu bölmede tuttuğu ve direksiyon başında dikkatsizce hareket ettiği görüldü.

İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video

Şoförün bu davranışı, hem yolcuların hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, vatandaşlar İETT'den şoför hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.