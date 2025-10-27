Haberler Yaşam Haberleri İETT Şoföründen akılalmaz hareket! Yolcuların canını hiçe saydı: O anlar kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:26

İETT Şoföründen akılalmaz hareket! Yolcuların canını hiçe saydı: O anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi... İstanbul'da bir İETT otobüsünde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Direksiyon başındaki şoförün, ayağını yolcuların "İstanbulkart" bastığı cihaza dayayarak tehlikeli bir şekilde otobüs kullandığı o anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

O anları fark eden bir yolcu, şoförün tehlikeli davranışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde şoförün uzun süre ayağını validatörün bulunduğu bölmede tuttuğu ve direksiyon başında dikkatsizce hareket ettiği görüldü.

Şoförün bu davranışı, hem yolcuların hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, vatandaşlar İETT'den şoför hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

