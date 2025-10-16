İETT şoförüyle motosikletli kavgası faciayla bitti: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul'da gün geçmiyor ki İETT otobüsleri kaza ya da arıza yapmasın. Dün de Çekmeköy'de bunlara bir yenisi eklendi. Trafikte motosiklet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yaşanan kavga faciaya dönüştü. Aracını motosiklet sürücüsünün üzerine süren İETT şoförü durakta bulunan bir kadının ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Çekmeköy Şile yolunda dün akşam yaşanan olayda trafikte motosiklet ve özel halk otobüsü şoförü arasında tartışma yaşandı. Seyir halindeki otobüsün durağa dalması sonucu can pazarı yaşandı. Sürüklenen yolcu otobüsü diğer araçlara çarparak durabildi. Otobüs altında kalan D.Ş. adlı kadın hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili harekete geçti. Soruşturma kapsamında İETT otobüsünün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktığı, münakaşanın büyümesi üzerine otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek aracını motosikletin üzerine sürdüğü, bu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde park halindeki biri vinç, ikisi binek olmak üzere üç araca çarptığı öğrenildi. Kazanın ilk anlarında otobüsün altında kalan bir kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.