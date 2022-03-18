İETT vatandaşların can güvenliğini hiçe sayıyor

İstanbul'untoplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. İETT otobüsleri her gün kaza yapıyor, yolda kalıyor ve yanıyor. Sarıyer'de önceki gün gerçekleşen kaza İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin vatandaşın can ve mal güvenliğini hiçe saydığını gözler önüne serdi.
'İBB YİNE DUVARA TOSLADI'
Fren sistemi bozuk olarak servise çıkarıldığı ileri sürülen 34 TP 5291 plakalı, 42K hat numaralı İETT otobüsü, Ayazağa'da frenleri tutmadığı için kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Direk yıkılırken içinde yolcu olmayan otobüsün şoförü yara almadan kurtuldu.
SKANDAL UYGULAMA
Bu arada İBB yönetiminin ağır hasarlı İETT araçlarını kullanan şoförlere ekstra 750 lira ödediği ileri sürüldü. Ayazağa'daki kazayla ilgibi açıklama yapan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğu için bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 TL ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan bu uygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.