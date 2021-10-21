Iğdır’da Gökhan Argın’ın tecavüze uğrayıp intihar etmişti! Aleyna Ağgül’ün ölüm nedeni belli oldu





Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.