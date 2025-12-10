Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’da "müstehcenlik" operasyonu: 7 şüpheliye gözaltı
10.12.2025 19:41

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleyen, depolayan ve paylaşan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, , Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleyen, depolayan ve paylaşan kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226/3 maddesi kapsamında "çevrimiçi müstehcenlik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

