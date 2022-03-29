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Giriş Tarihi: 30.3.2022

İğneadalı balıkçılar mayın mağduru

İğneadalı balıkçılar mayın mağduru

Mayın tehdidi nedeniyle Karadeniz’e açılmaları yasaklanan balıkçılar dertli: Şimdi tam kalkan balığı zamanı. Kilosunu 700 liradan satıp para kazanacaktık. Erken paydos yüzünden zararımız çok büyük

İstanbul Boğazı ve Bulgaristan sınırı yakınlarında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ikinci duyuruya kadar balık avlanması yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı 200 tekne, mayın tehdidi nedeniyle dün Karadeniz'e açılamadı. İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, balıkçıları cep telefonlarına gönderdikleri mesajlar ile uyardıklarını ve ikinci emre kadar denize açılmalarının yasak olduğunu hatırlattıklarını belirtti. Ulaş, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle mayınların kendi avlanma bölgelerine kadar geldiğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını dile getirdi.



ERKEN PAYDOS ÜZDÜ
Balıkçı Ferda Mezarcı "Mayından dolayı mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Seneye sezonda ne olur, bilemeyiz. Bu sene çok erken final oldu. Bu tarihten sonra kalkan balığı tutacaktık. Kalkan balığının kilosu, şu anda 600-700 lira. Biz kalkan balığından kazanacaktık ama maalesef mayından dolayı bazı yasaklar uygulandı. 7 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi. Balıkçı Mümin Tansever de mayın korkusu yaşadıklarını belirterek, "15 Nisan'a kadar sezon vardı. Müsaade ederlerse denize çıkacağız, etmezlerse çıkmayacağız, zararımız var" görüşünü dile getirdi. DHA

BALIK YOK, FİYAT ARTAR
Balık olmadığı için fiyatların da artacağını belirten balıkçı Tarkan Tınmaz şöyle konuştu: "Daha 15 gün sezonumuz vardı fakat mayın bizim işimizi bozdu. 5 kişi çalışıyoruz, 4 ile çarpınca 20 kişi ekmek yiyor bu işten. Ekstradan karada çalışan insanlar vardı. Tekne başına 40 kişi mağdur durumda. İstanbul halinde insanlar balık bekliyor. Tekneler denize çıkmadığı zaman tezgahlarda balık kalmıyor. Fiyatlar da artacak. Ne kadar dikkat etsen de mayını görme şansın çok zor. Bu bizi de korkutuyor. Herkes can taşıyor. Bir yanda açlık, bir yanda korku var."

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İğneadalı balıkçılar mayın mağduru
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