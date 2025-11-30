İhtiyar tacir, çatı katını imalathaneye çevirmiş: Yetmişe merdiven dayayan torbacı suçüstü yakalandı

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda mahallenin ara sokaklarında dolaşan bir satıcının izine düştü. Mahallede yapılan bilgi toplama çalışmaları, mahallenin Ahat Amca dediği yaşlı bir adamın sokak satıcılarıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Genellikle gençleri kullanan zehir tacirleri, bu kez 68 yaşındaki Ahat K.'yi kendi adlarına çalışması için kiralamıştı.

Kimlik tespitinin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, Ahat K.'yi kısa sürede yakaladı. Evde yapılan aramada ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Ancak binanın inşaat halindeki çatı katı kontrol edildiğinde, polisler hem uyuşturucu üretiminde kullanılan düzenekleri hem de satışa hazır paketleri buldu. Aramalarda 521 gram sentetik kannabinoid, 212,41 gram metamfetamin, 150 ML sentetik kannabinoid ham maddesi, uyuşturucu kullanım aparatları ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İşsiz olduğu öğrenilen Ahat K., gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.