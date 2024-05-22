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Giriş Tarihi: 22.5.2024 10:55 Son Güncelleme: 22.5.2024 11:48

İki aile arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

İstanbul Bağcılar’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga meydan muharebesine döndü. Kavgaya müdahalede bulunan polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Kavga sırasında 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralanırken 5 kişide gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İki aile arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti.

POLİS KAVGAYI HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇARAK DURDURDU

Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan polis ekipleri ile mahalle bekçisi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan T.G., C.G., M.İ. ,M.G. ve Y.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İki aile arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı
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