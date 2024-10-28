İki arkadaş motosiklet kazasında can verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan Muhammed Hasan Ayeş (29), kalfası Yunus Örs'ü (17) de alarak motosikletle markete gitmek üzere yola çıktı. Ancak Orhan Ekinci Bulvarı'nda kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çıkıp ağaca çarptıktan sonra devrildi. Metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan usta ve kalfası, ambulansla kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Samsun'un Bafra ilçesinde N.Y.'nin (34) kullandığı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü yaralı kurtulurken, arkasındaki Şaban Ç. (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde öldü.Tokat'ın Zile ilçesinde E.A.'nın (38) kullandığı otomobil, Alaca- Zile karayolu Büyükkarayün köyü mevkiinde H.G. (41) yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, geçen perşembe akşamı 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ayfer Koçman (86), 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.