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Giriş Tarihi: 6.3.2022

İki çocuğuyla Türkiye’ye sığındı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İki çocuğuyla Türkiye’ye sığındı
Ukrayna'daki Rus işgalinde 10'uncu güne girilirken, kilometrelerce öteden gelen savaş mağdurları da Türkiye'ye sığınmaya devam ediyor. Türkiye'den gönderilen tahliye otobüsleriyle birçok milletten insan güvenli Türk sınırlarına yerleştiriliyor. Mağdurlardan biri de Ukraynalı Kristina. Kucağında henüz 4 aylık bebeği, elinde 5 yaşındaki minik evladı var. Dul olduğunu söyleyen Kristina, Türkiye'ye gelmenin "tek umudu" olduğunu söylüyor. Başından geçenleri gözyaşları içinde anlatan Kristina "İki çocuğumla birlikte yaşıyordum. Onlara bakabilmek için savaştan kaçmam gerekiyordu. Türkiye'den tahliye otobüsleri geldiğini duydum. Türkler beni kendilerinden ayırmadı, yanlarına aldı. Hiç kimsem yok, çocuklarımla Türkiye'ye sığındım" dedi.

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İki çocuğuyla Türkiye’ye sığındı
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