İki çocuk kaza kurbanı

Burdur'un Bucak ilçesi Onaç Mahallesi Mustafa Özkan Caddesi kavşağında meydana gelmişti. Mehmet Sefa Sayın idaresindeki motosiklet ile Yaşar D.'nin (40) kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa Sayın ve arkasında oturan arkadaşı Bayram Sezgin ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan ve kalp masajı yapılan yaralı çocuklar önce Bucak Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü de ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.

HAYATLARINI KAYBETTİ

Antalya'da tedavi altında olan ve durumları kritik olan çocuklardan Mehmet Sefa Sayın kazadan bir gün sonra, diğer yaralı arkadaşı Bayram Sezgin ise 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından kaza Bucak ilçesini yasa boğdu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından iki Sevgin ve Sayın ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.