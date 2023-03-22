Haberler Yaşam Haberleri İki deprem 2 sel vurdu, 51 ev yıkıldı ama kimsenin burnu kanamadı
Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:49 Son Güncelleme: 22.3.2023 11:01

İki deprem 2 sel vurdu, 51 ev yıkıldı ama kimsenin burnu kanamadı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ve iki ayrı selin vurduğu Adıyaman merkeze bağlı Şerefli Köyü'nde 51 ev yıkıldı ama can kaybı yaşanmadı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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İki deprem 2 sel vurdu, 51 ev yıkıldı ama kimsenin burnu kanamadı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler köyleri de vurdu. Bu köylerden biri de Adıyaman merkeze 17 km uzaklıkta bulunan Şerefli Köyü. Şerefli Köyü, iki büyük depremin ardından iki de ayrı sel felaketini yaşadı. Köyde can kaybı yaşanmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Şerefli Köyü'nde devlet ve köy halkı depremin ve selin yaralarını sarmak için durmak bilmeden çalışıyor.

51 EV YIKILDI, CAN KAYBI YAŞANMADI

Adıyaman merkezde kaybettikleri köylülerinin olduğunu söyleyen Şerefli Köyü muhtarı Mehmet Taşar, şöyle konuştu: "Adıyaman merkezde oturan 31 köylümüzü depremlerde kaybettik. Köyümüz de iki büyük deprem ve iki ayrı selden etkilendi. Köyümüzde toplamda 51 ev yıkıldı. Çok şükür ki bu köyde kimsenin burnu bile kanamadı. Şimdi el ele köyümüzde depremlerin ve sellerin açtığı yaraları kapatmak için çalışıyoruz" dedi.

ŞEBEKE SORUNUMUZ VAR

Şerefli Köyü'nde depremlerin ve sellerin etkisi ile şebekelerin çöktüğünü ifade eden Taşar, ifadelerine şöyle devam etti: "Çok şükür köyden can kaybımız yok. Felaketlerden dolayı bir şebeke sorunumuz mevcut. Köyümüze geçici de olsa baz istasyonu kurulması hepimizi mutlu eder. Bir de bu günlerde çok fazla yağış olduğu için konteyner desteğine de ihtiyacımız var. En kötü ihtimal çadırlarımızın üzerini iyice kapatabilmemiz için geniş brandalara sahip olsak da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Köy okulunun 40 yıl önce kendisinin yaptığını söyleyen 80 yaşındaki Ramazan Alagöz ise; " Ben taş ustasıyım benim yaptığım binalardan hiç biri yıkılmadı. Çünkü ben temelden tavana malzemenin hakkını vererek yaptım. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

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İki deprem 2 sel vurdu, 51 ev yıkıldı ama kimsenin burnu kanamadı
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