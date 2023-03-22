İki deprem 2 sel vurdu, 51 ev yıkıldı ama kimsenin burnu kanamadı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler köyleri de vurdu. Bu köylerden biri de Adıyaman merkeze 17 km uzaklıkta bulunan Şerefli Köyü. Şerefli Köyü, iki büyük depremin ardından iki de ayrı sel felaketini yaşadı. Köyde can kaybı yaşanmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Şerefli Köyü'nde devlet ve köy halkı depremin ve selin yaralarını sarmak için durmak bilmeden çalışıyor.
51 EV YIKILDI, CAN KAYBI YAŞANMADI
Adıyaman merkezde kaybettikleri köylülerinin olduğunu söyleyen Şerefli Köyü muhtarı Mehmet Taşar, şöyle konuştu: "Adıyaman merkezde oturan 31 köylümüzü depremlerde kaybettik. Köyümüz de iki büyük deprem ve iki ayrı selden etkilendi. Köyümüzde toplamda 51 ev yıkıldı. Çok şükür ki bu köyde kimsenin burnu bile kanamadı. Şimdi el ele köyümüzde depremlerin ve sellerin açtığı yaraları kapatmak için çalışıyoruz" dedi.
ŞEBEKE SORUNUMUZ VAR
Şerefli Köyü'nde depremlerin ve sellerin etkisi ile şebekelerin çöktüğünü ifade eden Taşar, ifadelerine şöyle devam etti: "Çok şükür köyden can kaybımız yok. Felaketlerden dolayı bir şebeke sorunumuz mevcut. Köyümüze geçici de olsa baz istasyonu kurulması hepimizi mutlu eder. Bir de bu günlerde çok fazla yağış olduğu için konteyner desteğine de ihtiyacımız var. En kötü ihtimal çadırlarımızın üzerini iyice kapatabilmemiz için geniş brandalara sahip olsak da iyi olacak" ifadelerini kullandı.