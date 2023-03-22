İki deprem 2 sel vurdu, 51 ev yıkıldı ama kimsenin burnu kanamadı

ŞEBEKE SORUNUMUZ VAR

Şerefli Köyü'nde depremlerin ve sellerin etkisi ile şebekelerin çöktüğünü ifade eden Taşar, ifadelerine şöyle devam etti: "Çok şükür köyden can kaybımız yok. Felaketlerden dolayı bir şebeke sorunumuz mevcut. Köyümüze geçici de olsa baz istasyonu kurulması hepimizi mutlu eder. Bir de bu günlerde çok fazla yağış olduğu için konteyner desteğine de ihtiyacımız var. En kötü ihtimal çadırlarımızın üzerini iyice kapatabilmemiz için geniş brandalara sahip olsak da iyi olacak" ifadelerini kullandı.