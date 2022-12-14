İki kardeş pompalı tüfekle can verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kardeşler Vahit (37) ve Emrah Kara (28) hayatını kaybetti. Vahit ile Emrah Kara kardeşler, sokakta daha önceki bir olaydan dolayı husumetli oldukları 3 kişiyle karşılaştı. İki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan kardeşler Vahit ile Emrah Kara hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.