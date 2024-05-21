İki kazada 51 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akdaş'ın cenazesi, savcılığın incelemesi sonrası hastanenin morguna kaldırıldı. 16 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı fabrikaya işçi taşıyan 3 servis aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 35 işçi çeşitli yerlerinden yaralanarak bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Şükrü Yavan (62), hayatını kaybetti.Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobildeki Gülseren Çağman (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mevlüt Çağman (65) ise yaralandı. Bu arada, otomobilin yoldan çıkıp karşı şeride geçtiği an bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı.