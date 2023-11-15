İki kuzenini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis talebi

Eyüpsultan'da 28 Temmuz 2021'de Mehmet Yaşar Mumcu (23), askere gidecek olması sebebiyle eğlence düzenlendi. Eğlenceye katılan Cahit Mumcu (42) ve Cevdet Mumcu (42)bir süre sonra asker eğlencesinden ayrıldı. Eğlence yerine gelen Ali Mumcu ile bir süre birlikte yürüyen teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'ya silahla ateş etti. Ali Mumcu o esnada kendisine engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ve babası Cevdet Mumcu'ya da silahla ateş etti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Cahit ve Cevdet Mumcu hayatını kaybederken Mehmet Yaşar Mumcu yaralandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali Mumcu hakkında düzenlenen iddianamede, Cevdet ile Cahit Mumcu'ya karşı "Tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet Yaşar Mumcu'ya karşı ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırışmış müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SİLAHI BULAN TANIK DİNLENDİ

İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Mumcu ile öldürülen Cevdet ve Cahit Mumcu'nun yakınları katıldı. Duruşmada cinayet silahını bulup polise teslim eden tanık olarak dinlene Alperen Işık, "Olay yerinde değildim. Olayı görmedim. Neden olduğuna dair bir bilgim yok. Olay olduktan sonra silahı buldum. Silah poşetin içindeydi. Silahı poşetten hiç çıkarmadım, elime almadım. Polise teslim ettim. Olaydan hemen sonra Ali Mumcu'yu koşarken gördüm ama yakalayamadık" dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay günü Mehmet Yaşar Mumcu'nun asker eğlencesinin olduğu, eğlenceye katılan Cevdet ve Cahit Mumcu'nun daha sonra eğlenceden ayrıldığı anlatıldı. Ali Mumcu'nun elindeki poşet içerisinde bulunan silahla teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'nun evine gittiği ve bir süre birlikte yürüdükleri belirtildi. Ali Mumcu'nun silahla Cahit Mumcu'ya birkaç el ateş ettiği, engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası Cevdet Mumcu'ya da birkaç el ateş ettiği öne sürüldü.

BALIKESİR'DEN İKİ SİLAHLA GELMİŞ

Mütalaada, Ali Mumcu'nun yere düşen Cevdet Mumcu'ya birkaç el daha ateş ettiği iddia edildi. Ali Mumcu'nun olaydan önce Cevdet ve Cahit Mumcu'yu tehdit ettiğine dikkat çekilerek, bu nedenle cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi. Balıkesir'den iki silahla gelen Ali Mumcu'nun Cevdet ve Cahit Mumcu'yu tasarlayarak kasten öldürdüğü, Mehmet Yaşar Mumcu'yu da öldürmeye teşebbüs ettiği ifade edildi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL TALEP EDİLDİ

Savcı, Ali Mumcu'nun, Cevdet Mumcu, Cahit Mumcu'ya yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet Yaşar Mumcu'yu yönelik ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TASARLAMA İDDİALARINI REDDETTİ

Mütalaaya karşılık söz verilen Ali Mumcu, ateş ettikten sonra silahı yere fırlattığını, poşet içerisine koymadığını söyledi. İş yerinden dolayı silah taşıdığını ileri süren Mumcu, "Elimde poşet olmasının nedeni, belimde yara vardı. 40'a yakın dikiş atılmıştı. Bu nedenle silahı belime takamadığım için poşetin içinde taşıyordum. Otobüs ile seyahat ettiğim için silah belimde olunca dikişlerime değiyordu. Nasıl tasarlamış olabilirim. Onların attığı konuma gittim. 'Çoluk çocuğumu niye tehdit ettiniz?' dedim. 'Ağabeyim ilerde, anlatacak sana' dedi. Arkamdan da 4 kişi vardı. Bana 2 el ateş edildi. Orada buluna 2 kovan bana ateş edilen silaha aittir. Cevdet üzerime gelince, Cahit de elini beline atınca 3 defa doldur boşalt yaptım. Olay yerinde bulunan dolu kovanlarda bu kovanlardır. Kendimi korumak için ateş ettim" dedi. Ali Mumcu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.