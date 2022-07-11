Haberler Yaşam Haberleri İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:02 Son Güncelleme: 11.7.2022 11:49

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında gece geç saatlerde meydana gelen kazada Şeymuş Ç. idaresindeki otomobil ile kavşağa ters giren Mahmut K. hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki aracta trafik lambalarının olduğu direğe çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan Mahmut K. Mevlüde G. Dilber G. Murat G ve Gülfidan Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken trafik polis ve jandarma olay yerinde yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
SON DAKİKA: İstanbul sele teslim, Ekrem İmamoğlu Muğla'da! Tatiline devam etti, kente geri dönmedi...
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Başında durup polisi bekledi...
Son dakika: HDP'li Songül Çetin'in kredi vurgunuyla kaçış planı!
İmamoğlu'nun umursamazlığı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki
Son dakika: CHP’de yolsuzluk ve rüşvet skandalı bitmiyor
SON DAKİKA: Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!
SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Rahat uyu Cennet! Devre arkadaşları şehit Cennet Yiğit'i anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA