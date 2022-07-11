İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında gece geç saatlerde meydana gelen kazada Şeymuş Ç. idaresindeki otomobil ile kavşağa ters giren Mahmut K. hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki aracta trafik lambalarının olduğu direğe çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan Mahmut K. Mevlüde G. Dilber G. Murat G ve Gülfidan Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken trafik polis ve jandarma olay yerinde yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.