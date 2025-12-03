İki sporcu kaza kurbanı

Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ve kaleci antrenörü Tunahan Yiğit hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Araban ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonrası Mehmet Çetinpolat'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Araban İlçe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Tekirdağ'da da 3 aracın karıştığı kazada infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç (27) ve yanındaki kardeşi Semih Genç (23) hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı.