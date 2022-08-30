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Giriş Tarihi: 31.8.2022

İki teker üzerinde anavatana yolculuk

Almanya’da yaşayan Rojan-Paul Gergerli, 18 yaşına basar basmaz bisikletle Almanya’dan yola çıkıp Türkiye’ye gelerek çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
İki teker üzerinde anavatana yolculuk
Almanya'nın Landshut kentinde yaşayan Rojan-Paul Gergerli, 18 yaşına basar basmaz çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için 5 Ağustos'ta yola koyuldu. Pedagoji Entitüsü'nde görevli Türk baba ile Alman annesini ikna eden Rojan-Paul, özellikle gençlerde 'doğa' ve 'hareket' kavramları üzerine farkındalık oluşturmak için bisikletine bindi ve anavatanın yolunu tuttu. Yolculuk sırasında tanık olduğu sıradışı anlar eşliğinde Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergâhıyla önceki gün Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan genci, Bozcaada'da bulunan ailesi dün akşam İstanbul'un girişi Silivri'de karşıladı. Devlet destekli Fresenius Medical Care adlı kurumda fizyoterapi eğitimi alan oğlunun aynı zamanda müzisyen ve sporcu yönünün de güçlü olduğunu kaydeden baba Mahmut Gergerli, oğlunun yolculuğunun detaylarını SABAH'a anlattı.



Gergerli, "Her yıl Almanya'dan memleketimiz olan Adıyaman'ın Kahta ilçesine otomobille seyahat ediyoruz. Yıllardır Adıyaman'a ülkelerarası bisikletli yolculukla gitmeyi istiyordu. Gençlerde doğa ve hareketli yaşam hakkında farkındalık oluşturmak istedi. Tüm yaşam malzemelerini bisikletinde taşıdı. Yanında iki tişört, iki pantolonla yola çıktı. Bir tişörtü yıkayıp diğerini kullandı. Yanındaki 3 şişeye çeşme sularını doldurup içti. Elma, ekmek gibi hafif yiyeceklerle beslendi. Sade bir yolculuk yapmak istedi" dedi.

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İki teker üzerinde anavatana yolculuk
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