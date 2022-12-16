Haberler Yaşam Haberleri ‘İki yavrumu kaybettim diğerleri yaşasın’
Giriş Tarihi: 17.12.2022

‘İki yavrumu kaybettim diğerleri yaşasın’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘İki yavrumu kaybettim diğerleri yaşasın’
Konya'da kan hastalığı nedeniyle 8 ay içerisinde 2 çocuğunu toprağa veren baba İnan çifti, geride kalan ve aynı hastalıkla mücadele eden diğer iki çocuklarını yaşatmak için mücadelesini sürdürüyor. Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin çocukları Fankoni Aplastik Anemisi olarak bilinen kan hastalığı yüzünden birer birer ölüyor. Çiftin en büyük çocukları 13 yaşındaki Nazlıcan geçen ocak ayında, 10 yaşındaki kardeşi Muhammed ise eylül ayında hayata gözlerini yumdu. Çift, geride kalan 9 yaşındaki Kübra Nur ve 4 yaşındaki Ömer Ali'yi de kaybetmemek için mücadele ediyor. Çocuklarının tedavisinin Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde devam ettiğini söyleyen baba Yalçın İnan, çocuklarının kendilerine, "Baba biz ne zaman iyileşeceğiz?" diye sorduklarını söyledi. Baba İnan, "Çocuklarım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İki çocuğumu toprağa verdim, bu yavrularımı da kaybetmek istemiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
SON DAKİKA | Fuat Oktay'dan asgari ücret zammı ve EYT mesajı: Bu ay tamamlanacak
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İki yavrumu kaybettim diğerleri yaşasın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA