‘İki yavrumu kaybettim diğerleri yaşasın’

Konya'da kan hastalığı nedeniyle 8 ay içerisinde 2 çocuğunu toprağa veren baba İnan çifti, geride kalan ve aynı hastalıkla mücadele eden diğer iki çocuklarını yaşatmak için mücadelesini sürdürüyor. Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin çocukları Fankoni Aplastik Anemisi olarak bilinen kan hastalığı yüzünden birer birer ölüyor. Çiftin en büyük çocukları 13 yaşındaki Nazlıcan geçen ocak ayında, 10 yaşındaki kardeşi Muhammed ise eylül ayında hayata gözlerini yumdu. Çift, geride kalan 9 yaşındaki Kübra Nur ve 4 yaşındaki Ömer Ali'yi de kaybetmemek için mücadele ediyor. Çocuklarının tedavisinin Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde devam ettiğini söyleyen baba Yalçın İnan, çocuklarının kendilerine, "Baba biz ne zaman iyileşeceğiz?" diye sorduklarını söyledi. Baba İnan, "Çocuklarım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İki çocuğumu toprağa verdim, bu yavrularımı da kaybetmek istemiyorum" dedi.