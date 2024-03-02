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Giriş Tarihi: 2.3.2024

‘İki yüzlü’ dolandırıcı yakayı ele verdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
‘İki yüzlü’ dolandırıcı yakayı ele verdi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlere ait çeklerin çalınıp üzerinde değişiklik yapılarak tekrar piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Çeklerin, 6 ayrı ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.C. adlı bir kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

ESTETİK OLDU
Dolandırıcı kadının izini süren Jandarma ekipleri; arama noktaları ya da yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini ibraz ettiği için yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiğini, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiğini ve yüz estetiği yaptırdığını tespit etti. A.C'nin, sürekli adres değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. En son İstanbul Beyoğlu'nda bir evde ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
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‘İki yüzlü’ dolandırıcı yakayı ele verdi
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