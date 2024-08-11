İkinci defa dolandırılmaktan oğlu kurtardı

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Safiye Ç'yi (77) arayan dolandırıcılar, kendilerinin savcı olduğunu söyleyip kadıncağızın hakkında "FETÖ iltisakı olduğu" iddiasıyla mallarını kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan yaşlı kadın savcı sandığı dolandırıcıların her dediğini yapmaya başladı. İzmir Yenifoça'da bulunan arsasını acil şekilde satılığa çıkaran Safiye Ç, satıştan elde ettiği 515 bin lirayı dolandırıcılar verdiği adreste tanımadığı bir kişiye teslim etti. Kadını aramaya devam eden dolandırıcılar, bu kez de kadından yazlık evini satmasını istedi.

YAZLIĞI OĞLU KURTARDI

Korkudan bu isteği de kabul eden kadın, emlakçısından yazlığını satılığa çıkarmasını rica etti. İşlemler için emlakçının istediği bilgileri sormak için aradığı oğluna durumu anlatan Safiye Ç, oğlu sayesinde acı gerçeği öğrendi.

KAHRAMAN OĞUL TANIK OLARAK DİNLENDİ

Safiye Ç'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, mağdur kadının oğlu olan Tankut Ç'nin de ifadesine başvurdu. Tankut Ç, annesinin tek başına yaşadığını, diğer yazlığın emlakçının satış işlemi başlatabilmek için istediği bazı bilgilerle ilgili olayı öğrenerek işleme engel olduğunu aktardı. Yeni Foça'daki arsayı, komşuları olan Batuhan adlı kişinin epeydir satın almak istediğini belirten Tankut Ç; annesinin, dolandırıcıların telkiniyle Batuhan'la irtibata geçerek hemen sattığını ifade etti.

AYNI YÖNTEMLE 10 YAŞLIYI DOLANDIRMIŞLAR

Savcılık, özellikle yaşlı kişileri tespit eden şüphelilerin kendilerini hâkim, savcı, polis, asker olarak tanıtarak yaklaşık 10 kişiyi bu şekilde dolandırdığını tespit etti. Şüpheli Ahmet Ç. ifadesinde dolandırıcılıkla bir alakasının olmadığını, müştekiyi arayan kişinin ağabeyi şüpheli Halil Ç. olduğunu ve ağabeyine yardım etmediğini dile getirdi. Şüpheli Halil Ç. ise dolandırıcılık yapmak için arkadaşı şüpheli Mehmet A. ile birlikte birçok telefon aldıklarını ancak yapamadan yakalandıklarını, bu nedenle kimseyi dolandırmadıklarını iddia etti. Şüpheli Mehmet A. ise dolandırıcılık suçlamalarını yalanladı.

3 ŞÜPHELİYE 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, kendilerini kamu görevlisi, hâkim, savcı ve polis olarak tanıtarak müştekiyi arayıp yönlendirdikleri kişiler vasıtasıyla arsasını sattırarak 515 bin lira zarara uğratan şüpheliler Halil Ç, Ahmet Ç. ve Mehmet A'nın "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.