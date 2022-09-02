Haberler Yaşam Haberleri İkisi kardeş 3 kişi güpegündüz silah zoruyla kaçırıldı! 15 milyon lira fidye istediler
Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:35 Son Güncelleme: 2.9.2022 11:42

İkisi kardeş 3 kişi güpegündüz silah zoruyla kaçırıldı! 15 milyon lira fidye istediler

Bursa’da yazılımcılık yapan 23 yaşındaki Doğukan A. ve 21 yaşındaki kardeşi Demircan A, silahlı 5 kişi tarafından bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Dağa götürüldükleri iddia edilen kardeşleri, yolda asayiş uygulaması yapan Yunus ekipleri kurtardı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İkisi kardeş 3 kişi güpegündüz silah zoruyla kaçırıldı! 15 milyon lira fidye istediler

Nilüfer ilçesinde iş yerleri bulunan ve bilgisayar yazılımcılığı yapan iki kardeş önceki gün saa 16:00 sıralarında iş yerlerinden çıktı. Bu sırada iki kardeşi takip eden 5 kişi, kardeşleri silah zoruyla farklı iki otomobile bindirip kaçırdı. Zanlılar, yazılımcı kardeşlerin Mehmet .Akif .K isimli iş ortağının evine gitti. Kısa süre sonra evden çıkan zanlılar, Mehmet Akif K'yi de otomobile aldı. İki araç farklı yönlere doğru uzaklaştı. Araçlardan biri eski Gemlik yolundan İsmetiye dağlık alanına doğru ilerlerken, Asayiş Büro Amirliğine bağlı Yunus timlerinin asayiş uygulamasına takıldı. Araçtaki şahıslardan şüphelenen ekipler, herkesi araçtan indirerek sorgulama yaptı. Bu sırada 23 yaşındaki Doğukan A. polisin yanına yaklaşarak "Memur bey bizi silah zoruyla kaçırdılar, dağa götürüyorlar, kardeşim de başka bir otomobilde" demesi üzerine araçtan indirlen M.A.B., (24) İ.H.Y. (27) ve B.S. (25) ekipler tarafından gözaltına alındı.

KARDEŞİ DE 4 SAAT SONRA KURTARILDI

Yunus ekiplerinin durumu Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler 21 yaşındaki Demircan A'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan soruşturmalar sonrası 4 saat sonra Doğukan A. ile Mehmet Akif A. da silah zoruyla rehin tutulduğu yerden kurtarıldı. A.S.(30) ve R.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahakemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İkisi kardeş 3 kişi güpegündüz silah zoruyla kaçırıldı! 15 milyon lira fidye istediler
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