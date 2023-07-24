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Giriş Tarihi: 25.7.2023

İkiz kardeşe hüzünlü veda

İkiz kardeşe hüzünlü veda
Bursa Osmangazi'de arkadaşlarıyla piknik yapmak için önceki gün Demirtaş Barajı kıyısına giden 21 yaşındaki Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya girdi. Tonkaz'ın baraj sularında kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dalgıç polisler, 1 saatlik çalışmanın ardından 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı. Otopsisinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Tonkaz'ın, yüzde 25 engelli olduğu öğrenildi. Tonkaz için Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taşlı Tarla Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına, Tonkaz'ın kendisi gibi engelli olan ikiz kardeşi Hasan Tonkaz ile ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne gönderilen Hüseyin Tonkaz'ın cenazesinin, 2 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Tevfik Tonkaz'ın yanına defnedileceği öğrenildi. DHA

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İkiz kardeşe hüzünlü veda
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