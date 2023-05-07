İkizlere anne karnında müdahale

Konya'da aynı yerden beslendikleri için gelişimleri dengesiz olan ve ölüm riski bulunan tek yumurta ikizleri, anne karnında yapılan müdahaleyle sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Aksaray'da yaşayan Handan Koca, ikiz bebeklerine 20 haftalık hamileyken, çocuklarından birinin az, diğerinin ise çok geliştiğini bunun da riskli bir gebelik oluşturduğunu öğrendi. Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almak isteyen Veli ile Handan Koca çifti, riskli gebeliklerin takibinin yapıldığı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, tek yumurta ikizlerinde görülen ikizden ikize transfüzyon sendromu (iki bebeğin kullandığı plasentanın damarlarında bağlantı) geliştiği tespit edildi. İkizler, 36 haftalık olduklarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibinin uyguladığı lazer cerrahisi tedavisiyle sağlıklı şekilde dünyaya getirildi. Çocuklarını kucağına almanın sevincini yaşayan 26 yaşındaki Handan Koca ise sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirterek "Çocuklarımın ölüm riski vardı. Buraya geldiğimizde uygulanacak tedavinin çözüm olacağını öğrenince az da olsa rahatladık. Ameliyatın ardından bebeklerimin beslenmesi normale döndü. Bu gerçekten bir mucize" dedi.