Haberler Yaşam Haberleri İkizlere anne karnında müdahale
Giriş Tarihi: 8.5.2023

İkizlere anne karnında müdahale

İkizlere anne karnında müdahale
Konya'da aynı yerden beslendikleri için gelişimleri dengesiz olan ve ölüm riski bulunan tek yumurta ikizleri, anne karnında yapılan müdahaleyle sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Aksaray'da yaşayan Handan Koca, ikiz bebeklerine 20 haftalık hamileyken, çocuklarından birinin az, diğerinin ise çok geliştiğini bunun da riskli bir gebelik oluşturduğunu öğrendi. Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almak isteyen Veli ile Handan Koca çifti, riskli gebeliklerin takibinin yapıldığı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, tek yumurta ikizlerinde görülen ikizden ikize transfüzyon sendromu (iki bebeğin kullandığı plasentanın damarlarında bağlantı) geliştiği tespit edildi. İkizler, 36 haftalık olduklarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibinin uyguladığı lazer cerrahisi tedavisiyle sağlıklı şekilde dünyaya getirildi. Çocuklarını kucağına almanın sevincini yaşayan 26 yaşındaki Handan Koca ise sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirterek "Çocuklarımın ölüm riski vardı. Buraya geldiğimizde uygulanacak tedavinin çözüm olacağını öğrenince az da olsa rahatladık. Ameliyatın ardından bebeklerimin beslenmesi normale döndü. Bu gerçekten bir mucize" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan'a!
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizlere anne karnında müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA