İkonik yapay zeka karakteri Yetkin TEKNOFEST’te

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi, TEKNOFEST 2025'te birbirinden farklı bilgilendirici ve eğlenceli içerikleriyle katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikonik yapay zeka karakteri Yetkin, lise/ üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerin kariyer hayatında ve savunma sanayiinde merak ettiklerine yönelik soruları cevaplayacak. Yetkin'e Savunma Sanayii hakkında öğrenmek istenilen, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında katılım gösterilebilecek programlar sorulabilecek, bölüm ve eğitim derecesine uygun etkinlikler hakkında bilgi alınabilecek.Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında hazırlanan "Yetkinliğim Yetkimliğim Bilgi Yarışması"nda; savunma sanayii, Milli Yetkinlik Hamlesi, genel kültür ve daha fazlasını kapsayan sorular katılımcıları bekliyor. Hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyimle bilginin sınanabileceği, sürpriz hediyelerin kazanılabileceği bu etkinlik festival süresince her gün, günde iki kere gerçekleştirilecek. "Vaka'yı Çöz" kabini, profesyonel katılımcılara seçtikleri konu kapsamında kurgulanmış vaka senaryoları sunacak. Katılımcılar, senaryonun farklı aşamalarında aldıkları kararlarla sürecin ilerleyişini belirleyecek. Bu deneyim, strateji geliştirme, kriz yönetimi ve hızlı karar alma becerilerini geliştirmeye yönelik özgün bir uygulama alanı sağlayacak. Özellikle savunma sanayii profesyonelleri için, mesleki bilgi ve deneyimlerini interaktif bir ortamda değerlendirme fırsatı yaratacak."1 Kelime 1 Yetkinlik" kabini, lise öğrencilerine geleceğin dünyasında öne çıkacak yetkinlikleri eğlenceli ve etkileşimli oyunlarla deneyimleme fırsatı sunacak. Bulmaca, anagram ve eşleştirme etkinlikleri ile öğrenciler, kavramları keşfederken aynı zamanda problem çözme, hızlı ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilecek. Bu becerilerinin yanı sıra analitik akıl yürütme, odaklanma, zaman yönetimi, kavramsal ilişki kurma, strateji geliştirme ve karar verme gibi farklı alanlarda da kendilerini geliştirmeleri hedeflenmekte. Öğrenmeyi oyunla buluşturan bu özel deneyim, aynı zamanda gençlerin kariyer yolculuklarına ilham vermeyi amaç ediniyor.Bugünü anlatan, yarını tasarlayan liderler Yetkinlik Sahnesi'nde bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Festival süresince Milli Yetkinlik Hamlesi Yetkinlik Sahnesi'nde ilham verici konuşmalar katılımcılar ile buluşacak. Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında Lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen projeler bu alanda tanıtılacak. Lise öğrencilerinin bilgilenmesi ve katılım gösterebilmesi için Savunma Sanayii Lise, Savunma Sanayii Lise Fen gibi programların tanıtım ve ön başvuru süreçleri bu alanda yürütülecek.Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında Üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen projeler bu alanda tanıtılacak. Üniversite öğrencilerinin bilgilenmesi ve katılım gösterebilmesi için Savunma Sanayii 101, 401, 102, 402, Kampüs, Kapsül, MYH Kampı, KYB gibi programların tanıtım ve ön başvuru süreçleri bu alanda yürütülecek. Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında sektör profesyonellerine yönelik olarak gerçekleştirilen projeler bu alanda tanıtılacak. Sektör profesyonellerinin bilgilenmesi ve katılım gösterebilmesi için etkinlikler, programlar ve projelerin tanıtım süreçleri bu alanda yürütülecek.Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında yepyeni teknolojilerle donatılarak hayata geçirilen Savunma Kariyer platformu festival süresince katılımcılara tanıtılarak faydalanmaları sağlanacak. Firmalar ile kullanıcıları buluşturarak iş ve staj ilanlarının yayınlandığı yeni kariyer platformuna yönelik bilgilendirmeler bu alanda gerçekleştirilecek. Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında geliştirilen dijital öğrenme platformu Savunma Gelişim festival süresince katılımcılarla buluşturularak özellikleri, eğitim içerikleri ve üyelik süreçleri anlatılacak. Savunma sanayii profesyonellerinin faydalanarak ücretsiz bir şekilde çok sayıda eğitim içeriğine ulaşabildiği platform hakkında katılımcıların bilgilenmesi sağlanacak.