İl Emniyet ve İl Jandarmanın faaliyetleri sürüyor

Alınan bilgiye göre, 5 yıla kadar hapis cezası olan 11 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezası olan 1 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası olan 2 kişi, ifade için aranan 45 kişi yakalandı. Ele geçirilen silahlar kapmasında 1 tabanca ve 1 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen silahlar arasında 1 tabanca ve 1 yivli-yivsiz tüfek bulundu. Öte yandan, Trafik denetimleri kapsamında, uygulama sayısı 683, denetlenen araç sayısı 8 bin 549 olurken, denetlenen kişi sayısı da 8 bin 202 oldu.

Okul ve çevresi denetiminde ise, denetlenen okul sayısı 244, sorgulanan kişi sayısı bin 675, metruk bina sayısı 49, umuma açık yer sayısı 122 ve denetlenen servis sayısı da 328 olarak açıklandı. İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde konusunda ise 9 operasyon gerçekleştirirken, ele geçirilen malzemelerde, 20,78 gr metamfetamin, 20,13 gr esrar, 2 gr kubar esrar, 19,63 gr sentetik kannabinoid, 2 sentetik ecza, 1 adet ectasy, 0,01 gr amfetamin ve 3 adet uyuşturucu aparatının ele geçirildiği bildirildi. İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığının operasyon ve faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği öğrenildi.