İlaç kullanırken tarçına dikkat!

ABD'li bilim insanları, mutfakların vazgeçilmez baharatlarından olan ve geleneksel tıpta da kullanılan tarçın kullanımı konusunda uyardı. Mississippi Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, tarçının bazı reçeteli ilaçlarla etkileşime girebileceği ve yüksek dozlarda tüketildiğinde ilaçların etkisini azaltabileceği ortaya kondu. Araştırmaya göre, tarçının temel bileşeni olan "sinnamaldehit", vücutta bazı reseptörleri aktive ederek ilaçların daha hızlı parçalanmasına neden olabiliyor. Bu durum, özellikle kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan bireylerde tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir.