İlaç yazdırmak için hastaneye gitmişti: Otoparkında hayatını kaybetti!

Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi'ne giden 6 çocuk babası Muharrem Arslanhan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları ile ilgili ilaç yazdırdı. Reçetesini aldıktan sonra evine gitmek için hastane otoparkındaki traktörüne binen Arslanhan, geri manevra yaptığı sırada, otoparkı çevreleyen demir korkulara çarpıp, 2 metre yükseklikten düştü.