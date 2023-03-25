Haberler Yaşam Haberleri İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıran şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 25.3.2023 22:53 Son Güncelleme: 25.3.2023 23:22

İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı mahallesindeki evinin önüne İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç’a yumrukla saldırıp darp eden ve site girişinde sopa göstererek tehdit eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerden Ramazan B.’yi gözaltına aldı. Cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen diğer şüpheli Yasin G.'yi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıran şüpheli yakalandı

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıya uğradığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "Evimin önünde saldırıya uğradım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar." İfadelerini kullanmıştı.

EVİNİN ÖNÜNDE DARP EDİLMİŞTİ

"Yolda yürürken yukarıda bulunan caminin önünden geçerken, biri geldi bana selam verdi, iyi niyetle yaklaştı. Ben de olumsuz bir şey düşünmedim, herhangi bir önlem alma gereği duymadım." ifadelerini kullanan Kılıç, "Pek çok sefer olduğu gibi yolda görüp hal hatır soranlardan biridir diye düşündüm fakat daha sonra yaklaşıp, 'Falan kişi misiniz' diye sordu. Ben de evet deyince, saldırmaya ve slogan atmaya başladı." ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaşanan darp olayının ardından Cemil Kılıç'ın şikayeti üzerinde savcılık talimatı ile çalışma başlatıldı. İncelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan iki şüpheli Ramazan B. ve Yasin G.yi yakalamak için çalışma başlatan ekipleri. Şüphelilerden Ramazan B.'yi gözaltına aldı. Yasin G.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıran şüpheli yakalandı
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