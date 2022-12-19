İlayda’nın ölümü cinayet çıktı

İstanbul'da 2021 Ağustos'unda arkadaşının evinde çenesinden giren kurşunla hayatını kaybeden İlayda Karagöz'ün (23) ölümünün intihar olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kızın tutuklu olan sevgilisi C Y, arkadaşları B.H, H.U ve Ö.T hakkında, kasten öldürmekten müebbet hapis istemiyle dava açtı.Şüpheli B.H, soruşturma aşamasında cezaevinden savcılığa yazdığı mektupta olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "C salonda uyuduğu sırada İlayda'yla muhabbet etmek için odaya girdim. Pompalı tüfek buldum. Elime aldığım anda tüfek yanlışlıkla patladı. Çenesinden vurulduğunu gördüm. Daha önce cezaevine girdiğim için korkup İlayda'nın intihar ettiğini söyledim" dediği öğrenildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın yanlışlıkla değil hedef alınarak vurulduğu belirtildiği, silaha dokunmadıklarını iddia eden H.U. ve Ö.T'nin ellerinde atış artığı bulunduğu, silahı temizleyerek fikir ve eylem birliği içinde kaçtıkları öne sürüldü.