İlayda’yı, ‘yürü git’ dediği için öldürmüş

İzmir Konak'ta 8 Mart'ta anne Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan (20) 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken bir parkta Yunus Yılmaz'ın (31) saldırısına uğramıştı.Bıçaklı saldırıda İlayda Alkan hayatını kaybetmiş annasi de yaralanmıştı. Savcılık iddianamesinde cinayet sanığı Yunus Yılmaz'ın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Yılmaz'ın, anne-kızın yanına yaklaştığı ve İlayda Alkan'a 'sana bir çakmak lazım' dedikten sonra 'yürü git' cevabını alınca belinden çıkardığı bıçakla saldırarak genç kızı öldürdüğü, annesini ise yaraladığı yer aldı.