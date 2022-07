ALBÜMLERİ

Sevgiliye (1979)

Bezgin (1981)

Pencere (1983)

Köprü (1985)

Ve Ötesi (1987)

Dünden Yarına (1988)

Uçun Kuşlar Uçun (1989)

İlhan-ı Aşk (1992)

Koridor (1994)

Romans (1994)

Seni Seviyorum (2001)

Cennet İlahileri (2006)

Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları (2008)

TOPLAMALAR

1973-1976 (1976)

Pencere... Köprü... Ve Ötesi... (1990)

Sevgililer Günü \ The Best Of İlhan İrem 1 (1995)

Aşk İksiri & Cadı Ağacı \ The Best Of İlhan İrem 2 (1997)

Hayat Öpücüğü \ The Best Of İlhan İrem 3 (1998)

Bir Meleğe Aşık Oldum \ The Best Of İlhan İrem 4 (2003)

Işık ve Sevgiyle 30 Yıl (2004)

YENİ BASIM

Bezginin Gizli Mektupları (2000)

Uçuk Mavi Pencere (2000)

Bulutlara Köprü (2000)

Düşler ve Ötesi (2000)

DİSKOGRAFİ

Plakları

Birleşsin Bütün Eller \ Bazen Neşe Bazen Keder (1973)

Yazık Oldu Yarınlara \ Haydi Sil Gözlerini (1974)

Anlasana \ Ne Güzel Bak Yaşamak (1975)

Bir Varmış Bir Yokmuş (Kuklacı Amca) \ Hasretim Sana (1975)

Ver Elini \ Üzülme Dostum (1975)

Havalar Nasıl \ Gözünü Seveyim (1976)

Sensiz de Yaşanıyor (İşte Hayat) \ Son Selam (1977)

Ayrılık Akşamı (Sazlıklardan Havalanan) \ Sen Bilirsin (1978)

Bir Zamanlar \ Yeni Bir Şarkı (1979)

Er Mektubu Görülmüştür \ Bal Ağızlım (1980)