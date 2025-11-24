İlim Yayma Ödülleri için geri sayım: “Türkiye’nin akademik seviyesi hızla yükseliyor”

Cumartesi günü açıklanması beklenen ödüllerle ilgili açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki akademik ve bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla yükseldiğinin farkındayız. Bizim temel hedefimiz de bu yükselişi desteklemek ve güçlendirmek. Ortaokul ve lise düzeyindeki ölçme-değerlendirme sonuçlarında da OECD ülkeleri arasında son 23 yılda en hızlı yükselen ülkelerden biri hâline geldik. Birçok kategoride ilk beşe, ilk ona girme başarısı sağlandı" dedi. Öte yandan ödüller için bu yıl için belirlenen tutarlar da belli oldu. Büyük Ödül'de 5 milyon TL, diğer iki kategoride ise 2 milyon TL verilmesi bekleniyor.

İlim Yayma Vakfı'nın 4.'üncüsünü düzenlediği İlim Yayma Ödülleri, 2025 yılında sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. 29 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek büyük tören öncesinde, ödüllerin kapsamı ve bu yılki yol haritasının paylaşıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 24 Kasım pazartesi günü Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen toplantıda, vakfın ve cemiyetin üst düzey temsilcileri bir araya geldi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı İdris Sarısoy, hem ödüllerin bugün geldiği noktayı hem de ilerleyen yıllara ilişkin hedefleri kamuoyuyla paylaştı.

"AKADEMİK ÜRETİMİ DESTEKLEMEK TEMEL HEDEFİMİZ"

Toplantıya katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Başladığımız günden beri Türkiye'deki akademik çalışmanın niteliğini desteklemek, artırmak ve yeni nesilleri akademik üretime, bilim insanı olmaya ve araştırmacılığa teşvik etmek amacıyla yürüttüğümüz İlim Yayma Ödülleri, yıllar geçtikçe farklı vizyonlar üstlenerek devam ediyor. Örneğin geçen sene gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ödülü sadece ödül sahipleriyle sınırlı bir alan olmaktan çıkarıp, kamuoyuyla araştırmacılar arasında bir köprü hâline getirmeyi başardık. Böylece Türkiye'de bilim insanlarının çalıştıkları alanları, araştırma konularını ve genel olarak bilimsel faaliyete ilişkin sorunları kamuoyuyla paylaşabilecekleri bir platform oluşturmuş olduk.

HER YIL KAMUOYUNA BİLDİRİ GELENEĞİ BAŞLATILDI

Bu çerçevede her yıl bir kamuoyu bildirisini ödül sahiplerimizin paylaşması geleneğini başlattık. Geçen yıl da "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" başlıklı bildiriyi birlikte duyurduk. Bundan sonra her sene ödül sahiplerimizi bir araya getirerek, bir çalıştay sonucunda kamuoyuna önemli bir bildiri sunmalarını hedefliyoruz. Başladığımız ilk yıllarda, on yıl içinde bu ödüllerin uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşmuştuk. İnşallah bir sonraki dönemden itibaren, yani iki yıl sonraki ödüllerle birlikte, programımıza uluslararası yönü daha belirgin bir çerçeve kazandırmayı planlıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN AKADEMİK SEVİYESİ HIZLA YÜKSELİYOR"

Cumartesi akşamı 4. ödüllerin sahiplerini açıklayacağız. Ödül sonrasında da ödül sahiplerimizin akademik çalışmalarını, yürüttükleri araştırmaları ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmeleri kamuoyuyla daha yoğun biçimde paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki akademik ve bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla yükseldiğinin farkındayız. Bizim temel hedefimiz de bu yükselişi desteklemek ve güçlendirmek. Türkiye üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki ivmesinin olumlu olduğunu görüyoruz. Ortaokul ve lise düzeyindeki ölçme-değerlendirme sonuçlarında da OECD ülkeleri arasında son 23 yılda en hızlı yükselen ülkelerden biri hâline geldik. Birçok kategoride ilk beşe, ilk ona girme başarısı sağlandı. Dolayısıyla Türkiye'de eğitimin akademik çıktıları açısından hızlı ve olumlu gelişmelere şahit oluyoruz. Bunların artık dünyada üst düzey rekabeti besleyecek bir noktaya ulaşmasını arzu ediyoruz. Umut ediyoruz ki İlim Yayma Ödülleri olarak biz de bu süreci teşvik etmeyi sürdürelim. Bu ödüller vesilesiyle yetmiş beşinci yılımızı da kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz. Bu ödüllerin, yetmiş beşinci yıl etkinliklerinin başlangıcı niteliği taşımasını diliyoruz."

"75 YILDIR BAĞIMSIZLIK İÇİN KOŞUYORUZ"

Türkiye'nin en eski STK'larından biri olduklarını belirten İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "Bir yandan gençlerimizi akademik çalışmalara teşvik ederken, diğer yandan akademisyenlerimizin başarılarını milletimize tanıtmayı ve onların görünür olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Savunma sanayinde geliştirilen millî projeler, devreye alınan araçlar ve yeni teknolojiler nasıl göğsümüzü kabartıyor, bayrağımızın daha özgür ve hür dalgalanmasına katkı sağlıyorsa, aynı özgüvenin sağlık sektöründe de çok daha güçlü biçimde ortaya çıkacağına inanıyorum. Hocalarımızın bu alandaki çalışmalarını desteklemek, onları fırsatlarla ve yatırımcılarla buluşturmak, en nihayetinde milletimizin refahını yükseltecek çözümlerin önünü açmak istiyoruz. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla sağlık sektöründe ciddi bir dışa bağımlılık söz konusu. Eğer özgürlüklerden söz ediyorsak, millet olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmak zorunda olduğumuzu görmüş ve bunu hep birlikte yüksek sesle dile getiriyorsak, her alanda özgürlüğümüzü korumamız ve sonuna kadar arkasında durmamız gerekiyor. Bağımlılıklardan uzaklaşmak zorundayız. 75 yıldır bu dertle koşuyoruz."

"REKOR BAŞVURU ALDIK, 134 ÜNİVERSİTEYE ULAŞTIK"

2025 İlim Yayma Ödülleri için bu yıl kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürüttüklerini söyleyen İdris Sarısoy, 74 rektörle birebir 100 rektörle toplu görüşmeler yapıldığını böylece 204 aktif üniversitenin 134 tanesine doğrudan ulaşıldığını belirtti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla 180 bin akademisyene elektronik ortamda bilgilendirme yapıldı. 77 günlük başvuru döneminde yürütülen iletişim çalışmalarının sonuç verdiğini söyleyen Sarısoy, bu yıl toplam bin 324 başvuru aldıklarını ifade etti. Bu rakamın önceki yılların oldukça üzerinde olduğunu vurguladı. Başvuruların değerlendirilmesi için 316 kişilik bir akademik ekip oluşturuldu. 29 kişilik bilim kurulu ve 202 teknik uzman, tüm başvuruları inceleyip sonuçlandırdı.

"ÖDÜLLER ÇALIŞMALARIN HAYATA GEÇMESİNİ DE SAĞLIYOR"

Sarısoy, ödülün yalnızca "ödül vermekle" sınırlı kalmadığını, ödül sahiplerinin çalışmalarını hayata geçirmeleri için girişimcilerle ve kurumlarla temas kurduklarını söyledi. 2023 büyük ödül sahibinin geliştirdiği tıbbi cihaz için Sağlık Bakanlığının 50 adet satın alma sözü verdiğini belirtti. Sosyal projeler kapsamında "anne çocuk dostu kampüs" uygulamasının hayata geçirilmesi için sponsor desteği sağlandığını, okul öncesi birimin bir üniversitede kurulması için çalışmaların başladığını açıkladı.

SARISOY, "29 KASIMDA SÜPRİZİM VAR"

Ayrıca YTB işbirliğiyle ödül sahibi hocalara üçer doktora öğrencisi atanarak uluslararası etkileşim programı başlatıldı. İlk geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu söyledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen istişare kampında 30 doktora öğrencisiyle iki günlük bir çalışma yapıldığını, bu programın yılda iki kez tekrarlanacağını duyurdu. Sarısoy, "İlim Yayma Ödülleri'ni Türkiye'de bir marka olduğu kadar dünyada da sayılı akademik ödüller arasına taşımak istiyoruz" dedi. 29 Kasım töreni için bir sürpriz hazırladıklarını belirterek konuşmasını tamamladı".



KAZANANLARA 9 MİLYONLUK ÖDÜL HAVUZU

İlim Yayma Ödülleri, toplumsal katkı potansiyeli yüksek bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 3 ayrı kategoride dağıtılıyor. Büyük Ödül, alanında güçlü etki yaratmış ve toplumsal sorunlara çözüm sunmuş çalışmaları üreten isimlere; Sosyal Bilimler Ödülü, yenilikçi ve derinlikli akademik çalışmalarıyla öne çıkan araştırmacılara; Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü ise bilimsel titizlik ve özgünlük taşıyan projeleriyle teknolojik ve toplumsal gelişime katkı sunan bilim insanlarına veriliyor. Ödüller, tören sonrası sahiplerine nakit olarak takdim ediliyor. Bu yıl için belirlenen tutarlar Büyük Ödül'de 5 milyon TL, diğer iki kategoride ise 2 milyon TL.