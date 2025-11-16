Son dakika | Böcek ailesinin ilk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi! 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi! Ortaköy’deki faciada yeni detaylar

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Adli Tıp Kurumu'nun çocuklar ve annenin üzerinde yaptığı ön incelemede ölüm sebebi belirlenemedi. Kati ölüm raporunun laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin son üç gün içinde tükettiği tüm gıdalardan numune aldı. Ayrıca otelde bulunan diğer ürünlerden de örnekler laboratuvara gönderildi.

15 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

Çalışmaların devamında dün aynı otelde 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Başlatılan soruşturmada otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine otelde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.