İlk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet yedi

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde, 22 Ekim 2024'te 5 çocuk annesi Evin Demirtaş'ı öldüren 71 yaşındaki Abdullah Şehmusoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. 1'inci inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savunma yapan Abdullah Şehmusoğlu, öldürdüğü Evin Demirtaş'ı suçladı. Birlikte yaşadığı Evin Demirtaş'ın kendisine "ben başkasıyla evlendim", "sen erkek misin?" şeklinde sözler sarf ettiğini idda etti. Demirtaş'ı öldüren sanığın savunmalarına itibar etmeyen mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve cezada indirim uygulamadı. Şehmusoğlu, aldığı cezasını yanı sıra "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve adli para cezası da verildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

İlk duruşmada ağırlaştırmış müebbet akan sanık Abdullah Şehmusoğlu'nun daha önce resmi nikahlı eşini ve bir kişiyi daha öldürdüğü, 1974 affıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.