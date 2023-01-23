İlk Evim’de büyük sevinç

Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde yaptırılacak 3 bin 316 konut için kuralar çekildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı. Başkan Aktaş sonuçların hak sahipleri için hayırlı olmasını diledi. Noter huzurundaki kura çekimine 10 bin 978 başvurunun yapıldığı açıklandı. Projeye başvuran 9 şehit yakını da kurasız hak sahibi oldu. Toplamda 177 bin 479 başvurunun yapıldığı projenin kura çekimi, engelliler ve emekliler için devam etti. Bursa'da inşa edilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuraları 28 Ocak'a kadar sürecek. AABAŞKAN Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi. Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategori olmak üzere toplam 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu.