İlk iş gününde öldü

Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon İşletme Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde son madenci alımında yedek kontenjandan işe giren 27 yaşındaki Bedirhan Karaş ilk iş gününde gece vardiyasında çalışmaya başladı. Karadon TiM Gelik işletme Müdürlüğü'ne bağlı Acılık Doğu Ayak 38. Sarmada çalışırken saat 21.00 sıralarında aniden rahatsızlandı. Olay yerinde bekleyen 112 ambulansında ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç madenci hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Karaş, memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinden toprağa verildi. -