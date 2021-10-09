İlk lazer silahlı drone ilgi çekti

İsmini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun "Eren" koyduğu lazer silahlı drone, Konya Bilim Merkezi
'nde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi gördü. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve henüz dünyada örneği olmayan Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirecek. Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu
, "Lazer silahını insansız döner kanatlı hava aracına entegre ettirip dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bu drone'un dünyada henüz bir örneği yok" dedi.